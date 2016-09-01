Смастерил кровать для Теслы. Кошке кровать понравилась — точит когти о гофрокартон, лежит на кровати как королева в будуаре. Мне тоже нравится: наконец-то кошачьи принадлежности украшают интерьер квартиры, а не портят его.
Немного подробнее о том, как я кошкокровать делал, и чем она лучше других жалких кроватей для кошек.
Начал я, как водится, с составления чертежа в «Компасе», замечательной программе, о которой у меня никак не доходят руки написать отдельную статью. Сначала я спроектировал кровать из монолитного куска фанеры таким образом, чтобы мне нравился её внешний вид, а потом «нарезал» этот монолит на детали толщиной в 15 миллиметров:
Как видите, кровать собирается на манер головоломки — вышедшие из-под фрезерного станка детали не требуют дополнительной обработки, по ним достаточно пройтись шкурочкой, и можно сразу клеить.
Также для упрощения техпроцесса я спроектировал выемки и пазы только с одной стороны — чтобы можно было положить под фрезер лист фанеры, запустить программу, и сразу получить на выходе готовые детали. Вот фотография только что снятой со станка кровати, несложно заметить, что кровать уже в таком виде легко собирается в устойчивую конструкцию:
После «распечатки» кровати я отдал её в руки мастеру, который зашкурил детали, склеил их воедино (скрепив для порядка специальными мебельными гвоздиками) и залачил. Теоретически я мог бы сделать эту работу и сам, однако собственной мебельной мастерской у меня нет, а покрывать квартиру слоем древесной пыли я не хотел.
Получилось довольно прочно. Знаете, все эти страховидные кустарные домики для кошек, которые продаются в любом зоомагазине, на самом деле очень часто работают сиротливыми пылесборниками — животные эти «уютные» домики игнорируют. На то есть веская причина — львиная доля рынка домиков для кошек в России контролируется сектой сопроматоненавистников. Домики у них получаются хлипкими и неустойчивыми, кошкам сидеть на этих шатающихся конструкциях некомфортно.
Моя кровать сего недостатка лишена. Конечно, фанеру толщиной в 15 мм (а не 9 мм, скажем) я выбрал прежде всего из эстетических соображений, толстые детали смотрятся лучше, однако и про прочность я тоже подумал. Проверка показала, что моя кошкокровать спокойно выдерживает млекопитающее весом в 80 килограмм. Тесла весит сейчас около 5 килограмм: как вы понимаете, запас достаточен.
Дальше я попросил знакомую портниху сшить для кроватки матрас и одеяло. Первый блин комом — получилось не очень здорово, с матрасом я не вполне угадал размер, а с одеялом ещё и промахнулся с материалом, надо было взять что-нибудь помягче. Тесла, кстати, кровать сразу же оценила — заманивать внутрь её не пришлось, подошла и легла сама:
Почему кошке понравилась кровать? Потому что кошки любят такого рода места — устойчивые, слегка на возвышенности и с невысокими бортиками. Кстати, обратите внимание, что Тесла легла мохнатой задницей к изголовью. Это не просто так — Тесла легла таким образом, чтобы у неё был хороший обзор. Через бортики смотреть легко, через изголовье нет, поэтому изголовье Тесла предпочла оставить с тыла.
Впрочем, как вы уже поняли из прикреплённого к посту куба (если у кого-то не приложился, прямая ссылка здесь), матрас и одеяло я сделал скорее ради забавы, кровать изначально планировалась для использования в качестве когтеточки.
Как я сделал из кровати когтеточку? Очень просто. Купил в зоомагазине дешёвую когтеточку из гофрокартона, слегка обрезал и засунул в кровать. Дальше я засыпал в отверстия гофрокартона немного интересной кошкам травы, и вот, пожалуйста, результат — кошка с большой радостью точит когти прямо в кроватке.
Пытливый читатель непременно задаст на этом месте вопрос — зачем же я делал целую кровать, если можно было удовлетвориться покупной когтеточкой. Отвечу подробно.
1. Во-первых, производители дешёвых когтеточек, к сожалению, дико экономят на дизайнере: глаза при виде оформления этих когтеточек натуральным образом кровоточат. Я бы приложил сюда картинку, чтобы показать этот ужас, но, боюсь, тогда на меня подадут жалобу в прокуратуру за выкладывание шокирующих материалов.
2. Во-вторых, кровать — это красиво. Можно было бы решить проблему с дизайном когтеточек, например, заклеив их по периметру бумагой в цвет картона, но тогда они просто превратились бы из уродливых в нейтральные. Кровать же, на мой вкус, не только достойно вписывается в окружающую обстановку, но и украшает её.
3. Кровать имеет бортики. Это важно для кошек — кошки любят бортики, как я уже говорил. Также кровать имеет ножки. Сквозняка на возвышенности немного меньше, и кошки это тоже ценят.
4. Кошки плохо знают физику. Когда кошка пытается поточить когти, она ставит на когтеточку передние лапы и начинает ими шкрябать. Иногда к передним лапам добавляется одна задняя.
Если процедура происходит на дешёвой когтеточке из картона, та начинает в этот момент скользить по полу, что, разумеется, для кошки некомфортно. Однако глупая кошка не догадывается встать на когтеточку всеми четырьмя лапами и страдает.
Кровать этого недостатка лишена — она достаточно тяжела, чтобы не проскальзывать, и она, опять-таки, имеет достаточно высокие бортики, чтобы у кошки изначально было настроение не точить когти «с земли», а сразу забраться внутрь всеми четырьмя лапами.
5. Когда кошка дерёт картон, ошмётки картона разлетаются в стороны. Благодаря бортикам картона на пол летит меньше, чистоту на рабочем месте животного поддерживать проще.
Опять-таки, кошкокровать в процессе уборки можно взять и переставить. Если бы я попытался решить проблему проскальзывания когтеточки путём приклеивания её к полу на двусторонний скотч — как бы я тогда переставлял её с место на место?
Подведу итог
Когда я пишу статьи, Тесла обычно лежит рядом со мной, на специальном тёплом коврике у ноутбука. Сейчас однако Тесла расположилась в своей свежеобретённой кроватке и спит там. Из этого я заключаю, что мой проект оказался успешным.
Я знаю, в комментариях кто-нибудь непременно попросит у меня чертежи кошкокровати. Коллеги, поймите меня правильно, это прототип. Я не могу вкладывать в общий доступ чертежи прототипа, он несовершенен. Сборка показала, что чертежи надо немного доработать. Где-то изменить глубину выемок, где-то уменьшить зазоры, где-то оптимизировать отверстия под другой размер фрезы.
Если вы всё равно хотите увидеть даже эти несовершенные чертежи, ладно, пишите мне на почту. Я вышлю вам промежуточный вариант, используйте их на ваш страх и риск.
PS. Как показывает опыт, про цену тоже наверняка будут спрашивать. Если вы хотите себе такую же кошкокровать, пишите мне на fritz.morgen@gmail.com. Она стоит 4’500 рублей в сборе или 2’500 в виде нарезанных на фрезерном станке деталей. Отправка в другой город из Санкт-Петербурга возможна.
PPS. Важный вопрос. Скажите, где можно разжиться плитками из гофрокартона, в котором ячейки стоят вертикально? Я уверен, что кто-то их наверняка уже делает, для упаковки или ещё для каких-нибудь целей.
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